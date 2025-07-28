В Рязани отключили холодную воду еще по нескольким адресам

В Рязани еще на трех улицах отключили холодную воду. Информация об этом появилась на сайте рязанского водоканала. ХВС не будет с 10:30 до 17:00 по адресам: Соколовская 5а, 7; ул. Соколовская 5 (ПОЧТА); ул. Соколовская 5ст 1 (автосервис).

В Рязани еще по трем адресам отключили холодную воду. Информация об этом появилась на сайте рязанского водоканала.

ХВС не будет с 10:30 до 17:00 по адресам: