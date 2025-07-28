Хакеры заявили о взломе информационной системы «Аэрофлота»

Хакерские группировки Silent Crow и «Киберпартизаны BY» объявили о своей причастности к сбоям в работе информационной системы компании «Аэрофлот». В своем сообщении в Telegram они заявили о проведении масштабной операции, в ходе которой была полностью скомпрометирована внутренняя IT-инфраструктура авиакомпании.
По информации хакеров, они находились внутри корпоративной сети «Аэрофлота» на протяжении года, за это время им удалось выгрузить полный массив данных истории перелетов и скомпрометировать ключевые корпоративные системы. Злоумышленники также утверждают, что получили доступ к личным компьютерам сотрудников, включая устройства руководства. Объем украденных данных составил более 20 Тбайт, среди которых оказались и персональные данные россиян, пользовавшихся услугами компании.
Ситуация с сбоями в работе информационных систем «Аэрофлота» уже находится под контролем прокуратуры, которая проводит надзорные мероприятия. Утром 28 июля авиакомпания сообщила о сбоях в работе своих систем, в результате чего были отменены десятки рейсов.