Госдума опровергла слухи о блокировке WhatsApp* в России

Российская журналистка Анастасия Кашеварова заявила о возможной блокировке мессенджера WhatsApp и VPN на территории России с 1 августа. Однако председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский опроверг эту информацию, назвав её «очередным нелепым вбросом». Как сообщает «Газета. ру», он отметил, что подобные слухи не стоит комментировать. Кашеварова в своем посте также охарактеризовала WhatsApp как платформу, используемую мошенниками и вербовщиками, и указала на то, что противник узнал маршруты российских военных на СВО через этот мессенджер.

Российская журналистка Анастасия Кашеварова заявила о возможной блокировке мессенджера WhatsApp* и VPN на территории России с 1 августа.

Однако председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский опроверг эту информацию, назвав её «очередным нелепым вбросом». Как сообщает «Газета. ру», он отметил, что подобные слухи не стоит комментировать.

Кашеварова в своем посте также охарактеризовала WhatsApp* как платформу, используемую мошенниками и вербовщиками, и указала на то, что противник узнал маршруты российских военных на СВО через этот мессенджер.

*принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией