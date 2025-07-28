Дмитрий Песков озвучил главное требование к встрече Путина и Трампа

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в ходе возможных переговоров между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом необходимо обсуждать уже подготовленные параметры урегулирования конфликта на Украине, а не разрабатывать их с нуля. Об этом пишет «Лента. ру». По словам Пескова, важно, чтобы эксперты провели свою работу до встречи лидеров, так как передача сложных и черновых вопросов на уровень глав государств является «абсолютно нелогичным». Песков подчеркнул, что для достижения прогресса в урегулировании ситуации на Украине требуется предварительная работа специалистов, что позволит избежать ненужной затраты времени на обсуждение нерешенных вопросов.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в ходе возможных переговоров между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом необходимо обсуждать уже подготовленные параметры урегулирования конфликта на Украине, а не разрабатывать их с нуля. Об этом пишет «Лента. ру».

По словам Пескова, важно, чтобы эксперты провели свою работу до встречи лидеров, так как передача сложных и черновых вопросов на уровень глав государств является «абсолютно нелогичным».

Песков подчеркнул, что для достижения прогресса в урегулировании ситуации на Украине требуется предварительная работа специалистов, что позволит избежать ненужной затраты времени на обсуждение нерешенных вопросов.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости