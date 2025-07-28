Депутат Госдумы заявил, что третья мировая война уже началась в новом формате

Депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что Третья мировая война уже началась, но проходит в новом формате, отличном от привычного. Об этом пишет «LENTA.ru» со ссылкой на телеграм-канал депутата. Политик отметил, что США осознают приближение конца своей гегемонии и пытаются затопить остальные страны, чтобы не дать им развиваться. По словам Гурулева, Украина является лишь одним из фронтов этой глобальной конфронтации. Он также выразил сомнение в возможности мирных переговоров между Россией и Украиной, утверждая, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда будут стремиться избежать мира. Гурулев предположил, что в ближайшее время Киев может начать мобилизацию мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Кроме того, депутат подчеркнул готовность российской армии к текущей ситуации, однако призвал обратить внимание на развитие промышленности и увеличение производства военной продукции, включая внедрение искусственного интеллекта.

Депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что Третья мировая война уже началась, но проходит в новом формате, отличном от привычного. Об этом пишет «LENTA.ru» со ссылкой на телеграм-канал депутата.

Политик отметил, что США осознают приближение конца своей гегемонии и пытаются затопить остальные страны, чтобы не дать им развиваться. По словам Гурулева, Украина является лишь одним из фронтов этой глобальной конфронтации.

Он также выразил сомнение в возможности мирных переговоров между Россией и Украиной, утверждая, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда будут стремиться избежать мира. Гурулев предположил, что в ближайшее время Киев может начать мобилизацию мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.

Кроме того, депутат подчеркнул готовность российской армии к текущей ситуации, однако призвал обратить внимание на развитие промышленности и увеличение производства военной продукции, включая внедрение искусственного интеллекта.