Депутат Госдумы Слуцкий призвал запретить аборты в России
По мнению Слуцкого, в стране нужно запретить аборты, кроме тех, которые продиктованы медицинскими причинами. Кроме того, он назвал высокий процент по ипотеке «лучшей рекламой чайлдфри».
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий призвал запретить аборты в России. Его слова 28 июля
По мнению Слуцкого, в стране нужно запретить аборты, кроме тех, которые продиктованы медицинскими причинами.
Кроме того, он назвал высокий процент по ипотеке «лучшей рекламой чайлдфри».