Депутат Госдумы Слуцкий призвал запретить аборты в России

По мнению Слуцкого, в стране нужно запретить аборты, кроме тех, которые продиктованы медицинскими причинами. Кроме того, он назвал высокий процент по ипотеке «лучшей рекламой чайлдфри».

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий призвал запретить аборты в России. Его слова 28 июля передало ТАСС.

По мнению Слуцкого, в стране нужно запретить аборты, кроме тех, которые продиктованы медицинскими причинами.

Кроме того, он назвал высокий процент по ипотеке «лучшей рекламой чайлдфри».