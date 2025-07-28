784 пациента получили помощь в рязанском травмпункте за неделю

За прошлую неделю, с 21 по 27 июля в Амбулаторно-травматологический центр БСМП обратились 784 пациента. Об этом сообщили в соцсетях учреждения. Среди обратившихся, 202 человека нуждались в помощи из-за переломов, 306 пациентов обратились с ушибами, 188 — с растяжениями, а 51 человек получил помощь по поводу ран.

За прошлую неделю, с 21 по 27 июля в Амбулаторно-травматологический центр БСМП обратились 784 пациента. Об этом сообщили в соцсетях учреждения.

Среди обратившихся, 202 человека нуждались в помощи из-за переломов, 306 пациентов обратились с ушибами, 188 — с растяжениями, а 51 человек получил помощь по поводу ран.