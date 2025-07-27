Жителю Рязанской области запретили посещать бары, кафе и рестораны

По данным суда, мужчина осужден и отбывает срок в колонии, но в скором времени он выйдет на свободу. За время, проведенное в тюрьме, он «накопил» 66 дисциплинарных взысканий, 15 из которых не сняты и не погашены. Отмечается, что рязанец состоит на учете как «склонный к совершению преступлений террористического характера и экстремистской направленности» и как «лицо изучающее, пропагандирующие, исповедующее, распространяющее экстремистскую идеологию». Суд принял решение установить за мужчиной административный надзор на 10 лет. Помимо этого, рязанцу запретили посещать места проведения массовых мероприятий, выезжать за пределы района, в котором он проживает, появляться вне дома в период с 22:00 до 06:00, посещать бары, кафе и рестораны. Также мужчину обязали 2 раза в месяц являться в полицию.

Жителю Рязанской области запретили посещать бары, кафе и рестораны. Об этом сообщает пресс-служба скопинского районного суда.

По данным суда, мужчина осужден и отбывает срок в колонии, но в скором времени он выйдет на свободу. За время, проведенное в тюрьме, он «накопил» 66 дисциплинарных взысканий, 15 из которых не сняты и не погашены.

Отмечается, что рязанец состоит на учете как «склонный к совершению преступлений террористического характера и экстремистской направленности» и как «лицо изучающее, пропагандирующие, исповедующее, распространяющее экстремистскую идеологию».

Суд принял решение установить за мужчиной административный надзор на 10 лет. Помимо этого, рязанцу запретили посещать места проведения массовых мероприятий, выезжать за пределы района, в котором он проживает, появляться вне дома в период с 22:00 до 06:00, посещать бары, кафе и рестораны.

Также мужчину обязали 2 раза в месяц являться в полицию.