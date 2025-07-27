В Рязанской области под машиной обвалился берег и она упала в реку

По данным очевидцев, в селе Брыкин бор машина заехала в запретную зону и под ней обвалился берег, после чего она упала в Пру. Отмечается, что люди не пострадали, но машина погрузилась в воду по крышу. Позже на видео попал момент, как ее пытались достать из реки.

В Рязанской области под машиной обвалился берег и она упала в реку. Об этом 27 июля сообщили в соцсетях.

По данным очевидцев, в селе Брыкин бор Спасского района машина заехала в запретную зону и под ней обвалился берег, после чего она упала в Пру.

Отмечается, что люди не пострадали, но машина погрузилась в воду по крышу. Позже на видео попал момент, как ее пытались достать из реки.