В Рязанской области легковушка протаранила несколько авто и врезалась в магазин

ДТП произошло в субботу, 26 июля, в поселке Ухолово. Водитель LADA не справился с управлением, протаранил два припаркованных у магазина автомобиля и велосипед и врезался во входную группу супермаркета. Пострадавших нет.

В Рязанской области легковушка протаранила несколько авто и врезалась в магазин. Об этом РЗН. инфо сообщили очевидцы.

ДТП произошло в субботу, 26 июля, в поселке Ухолово. Водитель LADA не справился с управлением, протаранил два припаркованных у магазина автомобиля и велосипед и врезался во входную группу супермаркета.

Пострадавших нет.