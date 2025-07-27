В Рязани два района остались без света
Электричество отсутствует на улицах: Кальная; Быстрецкая; Большая; Советской Армии; Новоселов; Солотчинское шоссе. Восстановить электроснабжение намерены в течение четырех часов с момента отключения.
В Рязани район Кальное и Песочня остались без света. Об этом РЗН. инфо сообщили в АО «РГРЭС» 27 июля.
Электричество отсутствует на улицах:
- Кальная,
- Быстрецкая,
- Большая,
- Советской Армии,
- Новоселов,
- Солотчинское шоссе.
Восстановить электроснабжение намерены в течение четырех часов с момента отключения.