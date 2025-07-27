В Госдуме рассказали об изменениях оказания медпомощи школьникам с 1 сентября

В российских школах с 1 сентября появится медицинская сестра-специалист, которая сможет заменить школьного педиатра, а также обновится стандарт оснащения медицинского пункта. «На новую должность могут быть назначены медики только с высшим медицинским образованием. Предполагается также, что данная мера позволит компенсировать дефицит врачей. Например, школьного педиатра сможет заменять медсестра (медбрат) — специалист по оказанию медпомощи обучающимся с высшим образованием», — сказал лава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

В российских школах с 1 сентября появится медицинская сестра-специалист, которая сможет заменить школьного педиатра, а также обновится стандарт оснащения медицинского пункта, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«На новую должность могут быть назначены медики только с высшим медицинским образованием. Предполагается также, что данная мера позволит компенсировать дефицит врачей. Например, школьного педиатра сможет заменять медсестра (медбрат) — специалист по оказанию медпомощи обучающимся с высшим образованием», — сказал Леонов.

Парламентарий подчеркнул, что с 1 сентября обновится стандарт оснащения медицинского пункта для соответствия современным требованиям: для учащихся с особенностями здоровья будут доступны медицинские изделия для мониторинга состояния здоровья.

«Вместе с этим дети с хроническими заболеваниями, находящиеся на диспансерном наблюдении, будут иметь право получать лекарства и специализированные продукты питания под контролем медицинского работника образовательного учреждения. Что немаловажно, все медицинские пункты будут приведены к единообразному наименованию „медицинский пункт“. Делается это для того, чтобы врачи-педиатры, фельдшеры и медицинские сестры имели возможность получать льготный медицинский стаж», — отметил он.

Кроме того, по словам Леонова, нововведения по оказанию медицинской помощи затронут и детские лагеря.

«Детский лагерь должен будет иметь лицензию на меддеятельность, если в штате есть медперсонал. Исключением станут детские палаточные лагеря с числом детей менее 100 и лагеря с дневным пребыванием, организуемые школой. Также дети с хроническими заболеваниями получат возможность пользоваться личными медизделиями, например, глюкометрами при сахарном диабете или речевыми процессорами при нарушении слуха. Важно, что повысятся требования к стандартам оснащения медицинских пунктов лагерей. В результате все летние лагеря должны обеспечивать укомплектованность аптечки для оказания первой помощи», — добавил он.

По мнению парламентария, все нововведения направлены на повышение качества и доступности медицинской помощи детям в школах и летних лагерях, а также на обеспечение безопасности учащихся с хроническими заболеваниями.