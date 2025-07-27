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Под Рязанью утонул мужчина, его детей и жену удалось спасти
В субботу, 26 июля, в 21:30 из Озера Отока в Рязанском районе около села Вышгород спасатели подняли тело мужчины. По данным очевидцев, из-за сильного течения на водоеме чуть не утонули двое детей и супруга погибшего, но их удалось спасти. Редакция сделала запрос в СУ СКР по Рязанской области об обстоятельствах происшествия.

Под Рязанью утонул мужчина, его детей и жену удалось спасти. Об этом сообщило ГУ МЧС по региону.

В субботу, 26 июля, в 21:30 из Озера Отока в Рязанском районе около села Вышгород спасатели подняли тело мужчины.

По данным очевидцев, из-за сильного течения на водоеме чуть не утонули двое детей и супруга погибшего, но их удалось спасти.

Редакция сделала запрос в СУ СКР по Рязанской области об обстоятельствах происшествия.

Фото: МСО РязГМУ «Salus» имени В. И. Васильева.