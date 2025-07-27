Агрессивный водитель устроил ДТП на Северной окружной в Рязани
На кадрах видно, как водитель синего автомобиля создал несколько аварийных ситуаций: «подрезал» автомобили и ударил мотоциклиста в заднее колесо. Позже водитель легковушки попытался обогнать автомобиль в потоке и врезался.
Агрессивный водитель устроил ДТП на Северной окружной в Рязани. Об этом сообщает паблик «Подслушано у водителей Рязани».
На кадрах видно, как водитель синего автомобиля создал несколько аварийных ситуаций: «подрезал» автомобили и ударил мотоциклиста в заднее колесо. Позже водитель легковушки попытался обогнать автомобиль в потоке и врезался.