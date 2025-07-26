Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 5 ноября на Украине

Документ начнет действовать с 7 августа в течение 90 дней. С начала СВО власти Украины регулярно продлевают военное положение и мобилизацию на три месяца.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения и мобилизации на Украине. Об этом 25 июля сообщает РБК со ссылкой на Верховную раду.

Документ начнет действовать с 7 августа в течение 90 дней.

С начала СВО власти Украины регулярно продлевают военное положение и мобилизацию на три месяца.