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WP: Германия поставила Украине три системы Patriot

Германия уже передала Украине три зенитно-ракетные системы Patriot. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники среди официальных лиц.

Также Берлин ведет переговоры с США о возможной поставке дополнительных комплексов и восполнении своих запасов вооружений.

«Берлин уже передал Украине три системы и ведет переговоры с Вашингтоном о поставке дополнительных единиц», — говорится в материале.

Издание также отмечает, что инициатива Вашингтона по вооружению Украины за счет ресурсов европейских стран может включать не только ПВО, но и радиолокационные станции, средства радиоэлектронной борьбы, перехватчики беспилотников, а также артиллерию.