В Рязанской области теплоход перевозил пассажиров с нарушениями
Речь идет о перевозках на Оке в Рязанской области, которое проводило ООО «Диковины» на теплоходе «Касимов». Отмечается, что сроки действия пассажирского и свидетельства о предотвращении загрязнения окружающей среды с судна на момент проверки истекли. Экипаж судна не был застрахован. Также отсутствовало судовое санитарное свидетельство.
В Рязанской области теплоход перевозил пассажиров с нарушениями. Об этом 25 июля сообщила местная транспортная прокуратура.
Речь идет о перевозках на Оке в Рязанской области, которое проводило ООО «Диковины» на теплоходе «Касимов».
Отмечается, что сроки действия пассажирского и свидетельства о предотвращении загрязнения окружающей среды с судна на момент проверки истекли. Экипаж судна не был застрахован.
Также отсутствовало судовое санитарное свидетельство.
В отношении компании возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.43 КоАП.
Отмечается, что нарушения устранены, а должностное лицо привлечено к ответственности.
Фото: скриншот из соцсетей.