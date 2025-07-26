В Рязанской области теплоход перевозил пассажиров с нарушениями

Речь идет о перевозках на Оке в Рязанской области, которое проводило ООО «Диковины» на теплоходе «Касимов». Отмечается, что сроки действия пассажирского и свидетельства о предотвращении загрязнения окружающей среды с судна на момент проверки истекли. Экипаж судна не был застрахован. Также отсутствовало судовое санитарное свидетельство.

В Рязанской области теплоход перевозил пассажиров с нарушениями. Об этом 25 июля сообщила местная транспортная прокуратура.

Речь идет о перевозках на Оке в Рязанской области, которое проводило ООО «Диковины» на теплоходе «Касимов».

Отмечается, что сроки действия пассажирского и свидетельства о предотвращении загрязнения окружающей среды с судна на момент проверки истекли. Экипаж судна не был застрахован.

Также отсутствовало судовое санитарное свидетельство.

В отношении компании возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.43 КоАП.

Отмечается, что нарушения устранены, а должностное лицо привлечено к ответственности.

Фото: скриншот из соцсетей.