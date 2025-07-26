Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 27
26°
Пнд, 28
27°
Втр, 29
28°
ЦБ USD 79.55 0.69 26/07
ЦБ EUR 93.35 0.01 26/07
Нал. USD 79.85 / 79.60 26/07 08:00
Нал. EUR 93.55 / 93.98 26/07 08:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 2025 11:10
889
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
22 июля 15:08
984
Рязанцы поучаствовали в тренировке на сапах на Борковском затоне около...
Спортивное мероприятие организовали недалеко от строяще...
11 июля 15:29
5 390
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
19 925
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани засняли мужчину с обнаженными гениталиями
Автором ролика оказалась девушка. Позже она выложила в сеть два видео. На одном из них она комментировала действия рязанца без трусов, а на втором — активно завала его, выкрикивая из машины.

В Рязани засняли мужчину с обнаженными гениталиями. Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале «Топор. Новости Рязани» 26 июля.

Автором ролика оказалась девушка. Позже она выложила в сеть два видео. На одном из них она комментировала действия рязанца без трусов, а на втором — активно завала его, выкрикивая из машины.

Инцидент произошел на улице Каширина около Борковских карьеров.