В Рязани засняли мужчину с обнаженными гениталиями
Автором ролика оказалась девушка. Позже она выложила в сеть два видео. На одном из них она комментировала действия рязанца без трусов, а на втором — активно завала его, выкрикивая из машины.
В Рязани засняли мужчину с обнаженными гениталиями. Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале «Топор. Новости Рязани» 26 июля.
Автором ролика оказалась девушка. Позже она выложила в сеть два видео. На одном из них она комментировала действия рязанца без трусов, а на втором — активно завала его, выкрикивая из машины.
Инцидент произошел на улице Каширина около Борковских карьеров.