В России ввели новые ПДД

Новые правила касаются пропуска специальных транспортных средств с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. До этого правилами не конкретизировался порядок действий. Теперь водитель должен освободить полосу движения с помощью перестроения или совершить иной маневр, который поможет автомобилю проехать. Кроме того, ранее закон предусматривал запрет на обгон автомобилей со спецсигналами. Теперь дорогу нужно уступать не только автомобилям с цветографической окраской, среди которых скорая помощь, полиция, пожарные, но и машинам с мигалками без специальных обозначений. Обычно подобный транспорт используется для перевозки высокопоставленных должностных лиц.

С субботы, 26 июля, в России вступили в силу изменения в ПДД. Об этом сообщает Российская газета со ссылкой на изменения в КоАП.

Новые правила касаются пропуска специальных транспортных средств с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. До этого правилами не конкретизировался порядок действий.

Теперь водитель должен освободить полосу движения с помощью перестроения или совершить иной маневр, который поможет автомобилю проехать. Кроме того, ранее закон предусматривал запрет на обгон автомобилей со спецсигналами. Теперь дорогу нужно уступать не только автомобилям с цветографической окраской, среди которых скорая помощь, полиция, пожарные, но и машинам с мигалками без специальных обозначений. Обычно подобный транспорт используется для перевозки высокопоставленных должностных лиц.

За нарушение грозит штраф от 7,5 до 10 тысяч рублей.