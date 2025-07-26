Рязанку осудили за убийство матери

Установлено, что рязанка пришла в квартиру к своей престарелой матери, страдавшей тяжким заболеванием, где между ними произошел словесный конфликт. После этого дочь избила мать и скрылась. Пострадавшая скончалась. Девушка признала свою вину, ее осудили на шесть лет. Приговор не вступил в законную силу.

Рязанку осудили за убийство матери. Об этом сообщает сайт Железнодорожного суда.

Установлено, что рязанка пришла в квартиру к своей престарелой матери, страдавшей тяжким заболеванием, где между ними произошел словесный конфликт.

После этого дочь избила мать и скрылась. Пострадавшая скончалась.

Девушка признала свою вину, ее осудили на шесть лет. Приговор не вступил в законную силу.