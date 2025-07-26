Рязанец Николай Титков забил первый гол в РПЛ, его команда разгромила «Спартак»

В субботу, 26 июля, «Балтика» в гостях обыграла «Спартак» со счетом 3:0. Титков установил окончательный счет на 85-й минуте, сыграв первым на добивании. Этот гол стал для него первым в 23 матчах в РПЛ. Титков родился в 2000 году в Рязани, где начал заниматься футболом. Ранее он выступал за «Локомотив» и «Оренбург».

Рязанец Николай Титков забил первый гол в РПЛ. В субботу, 26 июля, «Балтика» в гостях обыграла «Спартак» со счетом 3:0.

Титков установил окончательный счет на 85-й минуте, сыграв первым на добивании. Этот гол стал для него первым в 23-х матчах в РПЛ.

Титков родился в 2000 году в Рязани, где начал заниматься футболом. Ранее он выступал за «Локомотив» и «Оренбург».