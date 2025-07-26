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Представители США и Китая устроили перепалку в СБ ООН из-за Украины
«Соединенные Штаты заявили Китаю, что ему следует „прекратить подпитывать российскую агрессию“ на Украине, а Пекин обвинил Вашингтон в попытках переложить вину и спровоцировать конфронтацию», — говорится в материале.

Представители США и КНР повздорили на заседании Совбеза ООН из-за Украины. Об этом 26 июля со ссылкой на Reuters пишет РБК.

«Соединенные Штаты заявили Китаю, что ему следует „прекратить подпитывать российскую агрессию“ на Украине, а Пекин обвинил Вашингтон в попытках переложить вину и спровоцировать конфронтацию», — говорится в материале.

По информации издания, исполняющая обязанности посла США в ООН Дороти Ши призвала все страны, включая Китай, прекратить экспорт в Россию товаров, которые способствуют укреплению ее военно-промышленного комплекса.

Представитель Пекина Гэн Шуан отверг эти обвинения. Он заявил, что КНР не выступает стороной российского-украинского конфликта, подчеркнув, что Китай никогда не предоставлял оружие ни одной из этих стран. Он также призвал Вашингтон прекратить перекладывать вину за происходящее и создавать конфронтацию.

На прошлой неделе официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя угрозы США в адрес торговых партнеров России, подчеркнул, что Китай выступает против любых незаконных односторонних санкций и экстерриториальной юрисдикции.