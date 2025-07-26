Около Дубровичей произошло ДТП, на месте образовалась многокилометровая пробка
Инцидент на дороге Рязань — Спасск произошел из-за обгона через сплошную линию. Отмечается, что никто не пострадал. На месте ДТП образовалась пробка от поворота с Солотчинского шоссе.
Около Дубровичей произошло ДТП. Об этом 26 июля сообщили в соцестях.
Инцидент на дороге Рязань — Спасск произошел из-за обгона через сплошную линию.
Отмечается, что никто не пострадал. На месте ДТП образовалась пробка от поворота с Солотчинского шоссе.