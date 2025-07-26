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Ночью над Россией сбили 54 БПЛА
По данным министерства, ПВО ликвидировали дроны самолетного типа в Брянской (24), Ростовской (12), Орловской (2), Тульской (2), Белгородской (1) областях и республике Крым (6). Также БПЛА сбили над Азовским (4) и Черным (3) морями.

Ночью над Россией сбили 54 БПЛА. Об этом 26 июля в соцсетях сообщило Минобороны.

По данным министерства, ПВО ликвидировали дроны самолетного типа в Брянской (24), Ростовской (12), Орловской (2), Тульской (2), Белгородской (1) областях и республике Крым (6).

Также БПЛА сбили над Азовским (4) и Черным (3) морями.