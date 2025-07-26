На рынке в Рязани у пенсионера силой отобрали деньги

69-летний пенсионер пошел на рынок на улице Станкозаводской. Во время покупок, к нему в карман с деньгами потянулась рука незнакомца. Тот почувствовал это и попытался дать отпор, однако у него в борьбе забрали 21 тысячу. Нападавшего удалось найти в Спас-Клепиках. 41-летний рязанец ранее был судим за вымогательство, грабеж, хулиганство, насилие в отношении представителя власти, умышленное уничтожение чужого имущества и заведомо ложные показания.

На рынке в Рязани у пенсионера силой отобрали деньги. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба регионального УМВД.

69-летний пенсионер пошел на рынок на улице Станкозаводской. Во время покупок, к нему в карман с деньгами потянулась рука незнакомца. Тот почувствовал это и попытался дать отпор, однако у него в борьбе забрали 21 тысячу.

Нападавшего удалось найти в Спас-Клепиках. 41-летний рязанец ранее был судим за вымогательство, грабеж, хулиганство, насилие в отношении представителя власти, умышленное уничтожение чужого имущества и заведомо ложные показания.

Возбуждено уголовное дело, нападавшего задержали, решается вопрос о его аресте.