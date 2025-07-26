МИД Турции: Украина и Россия договорились о встрече Зеленского и Путина.

Украина и Россия договорились о встрече Зеленского и Путина. Об этом сообщил глава МИД Турции.

По его словам, стороны достигли «принципиальной договоренности» об условиях и времени проведения саммита с участием лидеров.

«Переговорные группы играют здесь важную роль. По мере того, как мы продолжаем обсуждать этот вопрос более взвешенно, я вижу готовность к встрече. Я верю, что если мы продолжим в том же духе, появится временное решение», — рассказал Фидан в интервью телеканалу NTV.

Официально Россия или Украина не подтверждали договоренность по встрече Путина и Зеленского. По словам Фидана, Турция готова способствовать созданию всех условий для проведения саммита с участием двух лидеров.