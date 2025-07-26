МЧС: в Рязанской области с начала купального сезона утонули пять человек

В министерстве напомнили о запрете купаться пьяным и призвали не оставлять детей без присмотра. Кроме того, МЧС рассказало о 43 пляжах, которые работают официально. «МЧС России напоминает, что купание разрешено только на оборудованных пляжах», — говорится в сообщении.

В Рязанской области с начала купального сезона утонули пять человек. Об этом 26 июля сообщили в ГУ МЧС по региону.

В министерстве напомнили о запрете купаться пьяным и призвали не оставлять детей без присмотра.

Кроме того, МЧС рассказало о 43 пляжах, которые работают официально. Список можно посмотреть здесь .

«МЧС России напоминает, что купание разрешено только на оборудованных пляжах», — говорится в сообщении.