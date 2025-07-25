ВКС России уничтожили пункты временной дислокации ВСУ на времевском направлении

Министерство обороны России сообщило о проведении успешной операции бомбардировочной авиации ВКС России, в ходе которой были уничтожены пункты временной дислокации с живой силой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на времевском направлении. По информации ведомства, высокоточные удары были нанесены по выявленным позициям украинских подразделений в момент их максимального сосредоточения. Операция проводилась с использованием современных средств авиационного поражения, что позволило достичь высокой эффективности и минимизировать риски для гражданского населения.

Министерство обороны России сообщило о проведении успешной операции бомбардировочной авиации ВКС России, в ходе которой были уничтожены пункты временной дислокации с живой силой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на времевском направлении.

По информации ведомства, высокоточные удары были нанесены по выявленным позициям украинских подразделений в момент их максимального сосредоточения. Операция проводилась с использованием современных средств авиационного поражения, что позволило достичь высокой эффективности и минимизировать риски для гражданского населения.