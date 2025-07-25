В Рязанской области «семерка» сбила женщину

Авария случилась в селе Меньшие Можары на улице Новой. По предварительной информации, ВАЗ-21074, которым управлял 28-летний водитель, сбил женщину. Как рассказали сотрудники Госавтоинспекции, мужчина был пьян и не имел водительских прав. Пострадавшей оказалась 61-летняя жительница Москвы. Ее с травмами доставили в больницу.