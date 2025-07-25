В Рязанской области арендатор жилья украл имущество из соседнего дома

Инцидент случился в Сараевском районе, в селе Желобово. Собственник имущества увидел у своего 48-летнего съемщика чужой холодильник. Выяснилось, что бытовая техника украдена из соседнего дома вместе со швейной машинкой. Злоумышленник заметил, что ближайшее жилище никто не посещает и решился на кражу со взломом. Мелкую технику продал, а холодильником пользовался сам. Возбуждено уголовное дело о краже (ч.3 ст. 158 УК РФ). Статья предусматривает до 6 лет лишения свободы.

В Рязанской области арендатор жилья украл имущество из соседнего дома. Об этом сообщило ИД «Пресса».

Инцидент случился в Сараевском районе, в селе Желобово. Собственник имущества увидел у своего 48-летнего съемщика чужой холодильник. Выяснилось, что бытовая техника украдена из соседнего дома вместе со швейной машинкой.

Злоумышленник заметил, что ближайшее жилище никто не посещает и решился на кражу со взломом. Мелкую технику продал, а холодильником пользовался сам.

Возбуждено уголовное дело о краже (ч.3 ст. 158 УК РФ). Статья предусматривает до 6 лет лишения свободы.