В Рязани проведут рейд по мотоциклистам

Инспекторы напомнили, что мотоциклисты должны использовать защитную амуницию, строго соблюдать скоростной режим и регистрацию транспорта, использовать при движении ближний свет фар и своевременно проводить обслуживание мотоцикла.

В Рязани проведут рейд по мотоциклистам. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

В пятницу, 25 июля, сотрудники полиции проведут в Рязанской области комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений Правил дорожного движения со стороны водителей мототранспортных средств.

Инспекторы напомнили, что мотоциклисты должны использовать защитную амуницию, строго соблюдать скоростной режим и регистрацию транспорта, использовать при движении ближний свет фар и своевременно проводить обслуживание мотоцикла.