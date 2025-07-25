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В Рязани отреставрировали конверт для пластинки дореволюционного магазина
Отмечается, что изделие из плотного картона было снабжено фирменным тиснением — в таких конвертах хранились хрупкие шеллаковые пластинки, которые продавались в магазине, работавшем на улице Почтовой. В ходе реставрации сняли грязь, укрепили разрывы бумагой, сохранили оригинальные надписи, включая рекламные пометки магазина.

В Рязани отреставрировали конверт для грампластинки известного городского дореволюционного магазина Кессельмана. Об этом сообщает пресс-служба РИАМЗа.

Отмечается, что изделие из плотного картона было снабжено фирменным тиснением — в таких конвертах хранились хрупкие шеллаковые пластинки, которые продавались в магазине, работавшем на улице Почтовой.

В ходе реставрации сняли грязь, укрепили разрывы бумагой, сохранили оригинальные надписи, включая рекламные пометки магазина.

Фото: РИАМЗ