В России спрогнозировали понижение ключевой ставки до 16%

По мнению экспертов, снижение ключевой ставки до 16% не приведет к существенному росту инфляции и «не обязательно должно сопровождаться резким ослаблением рубля». При этом в докладе говорится, что представители бизнеса предлагают более радикальное снижение ставки до 12% в качестве меры стимулирования экономической активности.

В России спрогнозировали понижение ключевой ставки до 16%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на доклад «Росконгресса».

По мнению экспертов, снижение ключевой ставки до 16% не приведет к существенному росту инфляции и «не обязательно должно сопровождаться резким ослаблением рубля».

При этом в докладе говорится, что представители бизнеса предлагают более радикальное снижение ставки до 12% в качестве меры стимулирования экономической активности.