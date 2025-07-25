В России предложили запретить стринги в общественных бассейнах и на пляжах

Депутат Виталий Милонов предложил запретить ношение откровенных купальников, таких как стринги, в общественных местах, включая бассейны и пляжи. Об этом пишет «Газета. ру». По его мнению, такие наряды неуместны в публичных зонах для купания и могут создать дискомфорт для других отдыхающих. «У нас же положено, например, в бассейне купаться в шапочке, мыться перед бассейном. Так и здесь. Если она вырядилась, как на интимную съемку, то пускай идет на интимную съемку, а в публичном месте ей делать нечего», — заявил Милонов. Он также выразил опасения, что люди в откровенных плавательных костюмах могут быть переносчиками заболеваний, передающихся половым путем.

Депутат Виталий Милонов предложил запретить ношение откровенных купальников, таких как стринги, в общественных местах, включая бассейны и пляжи. Об этом пишет «Газета. ру».

По его мнению, такие наряды неуместны в публичных зонах для купания и могут создать дискомфорт для других отдыхающих.

«У нас же положено, например, в бассейне купаться в шапочке, мыться перед бассейном. Так и здесь. Если она вырядилась, как на интимную съемку, то пускай идет на интимную съемку, а в публичном месте ей делать нечего», — заявил Милонов.

Он также выразил опасения, что люди в откровенных плавательных костюмах могут быть переносчиками заболеваний, передающихся половым путем.

Фото: Шедеврум