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В МВД РФ сообщили, что не будут ужесточать правила для водителей старше 60 лет
В России не будут ужесточать правила допуска к вождению для людей старше 60 лет. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, министр внутренних дел Владимир Колокольцев принял решение об исключении из проекта Стратегии повышения безопасности дорожного движения пункта 34, который касался интересов пожилых водителей. Этот пункт предусматривал усовершенствование механизмов определения пригодности пожилых людей к безопасному участию в дорожном движении, адаптацию инфраструктуры и транспорта для граждан старшего возраста, а также внедрение дополнительных мер по снижению числа аварий с их участием и ужесточение контроля за состоянием здоровья водителей. Стратегия повышения безопасности дорожного движения была утверждена указом президента и рассчитана на период до 2030 года с перспективой до 2036 года. Основной целью проекта является снижение смертности в ДТП в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателями 2023 года. Ранее пресс-служба МВД сообщила, что благодаря реализации проекта «Безопасность дорожного движения» удалось снизить количество ежегодных жертв в автокатастрофах на 20%.

В России не будут ужесточать правила допуска к вождению для людей старше 60 лет. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, министр внутренних дел Владимир Колокольцев принял решение об исключении из проекта Стратегии повышения безопасности дорожного движения пункта 34, который касался интересов пожилых водителей.

Этот пункт предусматривал усовершенствование механизмов определения пригодности пожилых людей к безопасному участию в дорожном движении, адаптацию инфраструктуры и транспорта для граждан старшего возраста, а также внедрение дополнительных мер по снижению числа аварий с их участием и ужесточение контроля за состоянием здоровья водителей.

Стратегия повышения безопасности дорожного движения была утверждена указом президента и рассчитана на период до 2030 года с перспективой до 2036 года. Основной целью проекта является снижение смертности в ДТП в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателями 2023 года. Ранее пресс-служба МВД сообщила, что благодаря реализации проекта «Безопасность дорожного движения» удалось снизить количество ежегодных жертв в автокатастрофах на 20%.