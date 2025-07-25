В Госдуме предложили запретить строить дома с газом после взрыва в Саратове

Трагедия в Саратове вновь актуализировала вопрос о безопасности газового оборудования в жилых домах. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на депутата Госдумы Владимира Плякина. Он предложил радикальную меру — полный запрет на строительство многоквартирных домов с газовыми плитами и отоплением. По словам парламентария, контроль за техническим состоянием газового оборудования в домах с большим количеством квартир представляет собой серьезную проблему. «В одном подъезде может находиться от 10 до 40 квартир, а таких подъездов в доме — несколько. Убедиться, что все жильцы прошли обследование, практически невозможно», — отметил Плякин. Он также подчеркнул, что газовые службы часто не справляются с объемами работ, а неисправные вытяжки и несвоевременное обслуживание создают дополнительные риски для безопасности. «Одна квартира, не прошедшая проверку, может оставить без газа целый подъезд, что делает добросовестных жильцов заложниками ситуации», — добавил депутат. Плякин предложил рассмотреть возможность перехода на электрическое отопление и приготовление пищи, что могло бы значительно снизить риски взрывов и других аварий. «У нас есть электричество — готовить на плите или обогревать помещение можно и без газа», — резюмировал он, призывая к законодательным изменениям в этой области.

Трагедия в Саратове вновь актуализировала вопрос о безопасности газового оборудования в жилых домах. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на депутата Госдумы Владимира Плякина.

Он предложил радикальную меру — полный запрет на строительство многоквартирных домов с газовыми плитами и отоплением.

По словам парламентария, контроль за техническим состоянием газового оборудования в домах с большим количеством квартир представляет собой серьезную проблему. «В одном подъезде может быть 10-40 квартир, а таких подъездов в доме — несколько. Убедиться, что все прошли обследование — практически нереально», — отметил Плякин.

Он также подчеркнул, что газовые службы часто не справляются с объемами работ, а неисправные вытяжки и несвоевременное обслуживание создают дополнительные риски для безопасности. Кроме того, одна квартира, не прошедшая проверку, может оставить без газа целый подъезд, что делает добросовестных жильцов заложниками ситуации.

Плякин предложил рассмотреть возможность перехода на электрическое отопление и приготовление пищи, что могло бы значительно снизить риски взрывов и других аварий. «У нас есть электричество — готовить на плите или обогревать помещение можно и без газа», — резюмировал он, призывая к законодательным изменениям в этой области.

Фото: Екатерина Петрова/ТАСС