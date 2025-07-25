В Госдуме предложили ввести ежегодную выплату родителям школьников перед 1 сентября

Парламентарии разработали законопроект о ежегодной выплате в размере прожиточного минимума одному из родителей школьников перед учебным годом. По данным депутатов, на пособие имеют право семьи с детьми в возрасте от 6 до 18 лет, имеющие гражданство РФ, а также инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющие гражданство РФ и обучающиеся по основным общеобразовательным программам. Авторы предлагают выплачивать эту сумму на каждого школьника в семье.

В Госдуме предложили ввести ежегодную выплату родителям школьников перед 1 сентября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ.

Отмечается, что парламентарии разработали законопроект о ежегодной выплате в размере прожиточного минимума одному из родителей школьников перед учебным годом.

По данным депутатов, на пособие имеют право семьи с детьми в возрасте от 6 до 18 лет, имеющие гражданство РФ, а также инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющие гражданство РФ и обучающиеся по основным общеобразовательным программам.

Авторы предлагают выплачивать эту сумму на каждого школьника в семье.