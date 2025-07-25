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Студенты РГУ покорили Эльбрус в честь 110-летия вуза и 80-летия Победы
Студенты Рязанского государственного университета имени Есенина успешно завершили восхождение на Эльбрус, высшую точку России. Об этом сообщила пресс-служба университета. Это событие приурочено к двум значимым датам: 110-летию вуза и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Восхождение организовал туристический клуб РГУ, созданный инициативной группой студентов, получившей поддержку руководства университета. На вершине Эльбруса был развёрнут флаг старейшего вуза Рязанской области, символизируя достижения и дух единства студентов. Ведущим секции «Эльбрус» стал Андрей Спирин, студент первого курса Юридического института.

Студенты Рязанского государственного университета имени Есенина успешно завершили восхождение на Эльбрус, высшую точку России. Об этом сообщила пресс-служба университета.

Это событие приурочено к двум значимым датам: 110-летию вуза и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Восхождение организовал туристический клуб РГУ, созданный инициативной группой студентов, получившей поддержку руководства университета.

На вершине Эльбруса был развёрнут флаг старейшего вуза Рязанской области, символизируя достижения и дух единства студентов. Ведущим секции «Эльбрус» стал Андрей Спирин, студент первого курса Юридического института.

Фото: РГУ имени Есенина