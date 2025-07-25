Студенты РГУ покорили Эльбрус в честь 110-летия вуза и 80-летия Победы

Студенты Рязанского государственного университета имени Есенина успешно завершили восхождение на Эльбрус, высшую точку России. Об этом сообщила пресс-служба университета. Это событие приурочено к двум значимым датам: 110-летию вуза и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Восхождение организовал туристический клуб РГУ, созданный инициативной группой студентов, получившей поддержку руководства университета. На вершине Эльбруса был развёрнут флаг старейшего вуза Рязанской области, символизируя достижения и дух единства студентов. Ведущим секции «Эльбрус» стал Андрей Спирин, студент первого курса Юридического института.