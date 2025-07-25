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Скончался председатель рязанского колхоза Владимир Хлобышев
Мужчине было 93 года. Владимир Ефимович родился 22 июня 1932 года. В послевоенное время работал механизатором, а затем бригадиром Горловской машинно-тракторной станции. В феврале 1961-го стал председателем колхоза имени Федора Полетаева в селе Катино, который впоследствии возглавлял более 30 лет. За свой труд он был отмечен орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд», медалью «За преобразование Нечерноземья» и множеством других наград.

Скончался председатель рязанского колхоза имени Федора Полетаева Владимир Хлобышев. Об этом сообщает администрация Скопинского района.

Мужчине было 93 года.

Владимир Ефимович родился 22 июня 1932 года. В послевоенное время работал механизатором, а затем бригадиром Горловской машинно-тракторной станции.

В феврале 1961-го стал председателем колхоза имени Федора Полетаева в селе Катино, который впоследствии возглавлял более 30 лет.

За свой труд он был отмечен орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд», медалью «За преобразование Нечерноземья» и множеством других наград.