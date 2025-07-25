СФ одобрил закон о допуске студентов непедагогических направлений к преподаванию

Совет Федерации в пятницу одобрил новый закон, который разрешает студентам непедагогических направлений, успешно завершившим третий курс, преподавать в школах. Этот шаг направлен на решение проблемы дефицита учителей в образовательных учреждениях. Об этом сообщается на сайте РИА Новости. Как отметила заместитель председателя научного комитета Совета Федерации Елена Писарева, закон позволяет допускать студентов, обучающихся по программам высшего образования, к занятиям педагогической деятельностью в школах и колледжах. Для этого они должны пройти промежуточную аттестацию по предметам и дисциплинам, связанным с педагогической деятельностью. Сенатор подчеркнула, что соответствие образовательной программы с учебными предметами будет определяться работодателем. Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Совет Федерации в пятницу одобрил новый закон, который разрешает студентам непедагогических направлений, успешно завершившим третий курс, преподавать в школах. Этот шаг направлен на решение проблемы дефицита учителей в образовательных учреждениях. Об этом сообщается на сайте РИА Новости.

Как отметила заместитель председателя научного комитета Совета Федерации Елена Писарева, закон позволяет допускать студентов, обучающихся по программам высшего образования, к занятиям педагогической деятельностью в школах и колледжах. Для этого они должны пройти промежуточную аттестацию по предметам и дисциплинам, связанным с педагогической деятельностью.

Сенатор подчеркнула, что соответствие образовательной программы с учебными предметами будет определяться работодателем. Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.