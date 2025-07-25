Рязанское МЧС возбудило свыше 600 дел за нарушение противопожарного режима
Производства связаны с выжиганием сухой травы, мусора, разведением костров, а также с уборкой мусора, травы и покосом травы. В результате составлено 276 административных протоколов, в том числе: 222 в отношении граждан; 17 должностных лиц; 19 органов местного самоуправления; 18 юридических лиц. Вынесено 83 штрафа, на общую сумму — более 1,5 млн. рублей.
Рязанское МЧС возбудило 603 административных дела за нарушение противопожарного режима. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.
Производства связаны с выжиганием сухой травы, мусора, разведением костров, а также с уборкой мусора, травы и покосом травы.
В результате составлено 276 административных протоколов, в том числе:
- 222 в отношении граждан;
- 17 должностных лиц;
- 19 органов местного самоуправления;
- 18 юридических лиц.
Вынесено 83 штрафа, на общую сумму — более 1,5 млн. рублей.