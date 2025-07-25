Рязанский ветеран ВОв Александр Ларин отмечает 100-летний юбилей

27 июля ветеран Великой Отечественной войны, майор авиации Александр Васильевич Ларин, отмечает свой 100-летний юбилей. Об этом сообщили на сайте администрации Рязани. С наступающим праздником его поздравила заместитель начальника управления общественных отношений Наталия Шалдаева, вручив ему поздравительную открытку от главы администрации города, букет цветов и ценный подарок. Александр Васильевич родился в селе Перекопное Ершовского района Саратовской области. После окончания школы в Самарканде и учебы в техникуме на агронома, он был призван на фронт в 1942 году. Сначала его направили в Харьковское военное лётное училище, а затем в Серпуховское авиационное училище, где он готовил техников для штурмовиков Ил-2. В декабре 1943 года он стал частью 1-го Украинского фронта, где обслуживал самолёты и позже совершал боевые вылеты в качестве стрелка-радиста. После войны Александр Васильевич продолжил свою службу в авиации, участвовал в Корейской войне и служил в КНР. Он уволился из армии в звании майора в 1961 году и затем работал по специальности после окончания Ярославского строительного института. В 1995 году он переехал в Рязань. Александр Васильевич награжден множеством медалей и орденов за свои заслуги, включая Орден Отечественной войны II степени и медаль «За боевые заслуги». В этом году он также присутствовал в качестве почетного гостя на Параде Победы в Москве. У него большая семья: сын, дочь, два внука, две внучки, три правнучки и два правнука, которые продолжили династию, связав свою жизнь с авиацией.