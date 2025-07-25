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Рязанские волонтеры помогли найти потерявшихся людей
Отмечается, что 25 июля поисковики смогли понять местоположение троих жителей поселка Выша Шацкого района. Эти данные передали в местную диспетчерскую службу. Заблудившихся нашли полицейские и работники районной администрации.

Рязанские волонтеры помогли найти потерявшихся людей. Об этом рассказал ПСО «Мещера».

Отмечается, что 25 июля поисковики смогли понять местоположение троих жителей поселка Выша Шацкого района. Эти данные передали в местную диспетчерскую службу.

Заблудившихся нашли полицейские и работники районной администрации.