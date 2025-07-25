Рязанские волонтеры помогли найти потерявшихся людей

Отмечается, что 25 июля поисковики смогли понять местоположение троих жителей поселка Выша Шацкого района. Эти данные передали в местную диспетчерскую службу. Заблудившихся нашли полицейские и работники районной администрации.