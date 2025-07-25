Рязанские полицейские депортировали и выдворили из страны 8 иностранцев

Семь человек недавно освободились из исправительных колоний на территории Рязанской области, из них четыре гражданина стран Средней Азии, два гражданина страны Восточной Европы и один уроженец латинской Америки. Они отбывали наказание за грабеж, кражи, дачу взятки, умышленное причинение вреда здоровью и использование поддельных документов. Один мигрант из Средней Азии подвергся административному выдворению.

Рязанские полицейские депортировали и выдворили из страны 8 иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Семь человек недавно освободились из исправительных колоний на территории Рязанской области, из них четыре гражданина стран Средней Азии, два гражданина страны Восточной Европы и один уроженец латинской Америки.

Они отбывали наказание за грабеж, кражи, дачу взятки, умышленное причинение вреда здоровью и использование поддельных документов.

Один мигрант из Средней Азии подвергся административному выдворению.

Полицейские и судебных приставы доставили иностранцев в международный аэропорт «Домодедово» для дальнейшей отправки за свой счет в страны гражданской принадлежности.