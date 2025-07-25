Рязанку осудили за оборот наркотиков

Выяснилось, что в январе 2025 года 38-летняя жительница Касимовского района купила запрещенное вещество для личного употребления. Ее задержала полиция. В отношении нарушительницы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта). Суд с учетом смягчающих обстоятельств приговорил женщину к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.