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Рязанка пожаловалась на шум от стройработ в детсаду во время действия закона о тишине
Девушка отметила, что на территории дошкольного учреждения № 60 на улице Фирсова дом № 6, корпус 1, рабочие устанавливают беседки. Работы начались около недели назад. При этом шумный генератор включают днем, а не с утра. «Ребенок не может уснуть из-за того, что рабочие как будто специально начинают шуметь именно с 13 до 15 часов. Потом весь день разбитые, ночью беспокойный сон. И подобная ситуация повторяется ежедневно», — отметила девушка. Она написала обращение на имя заведующей детского сада через платформу «Решаем вместе» с просьбой повлиять на рабочих. Его зарегистрировали.

Рязанка пожаловалась на шум от строительных работ в детском саду, находящемся около жилых домов, во время действия закона о тишине. Об этом она рассказала РЗН. Инфо в пятницу, 25 июля.

Девушка отметила, что на территории дошкольного учреждения № 60 на улице Фирсова дом № 6, корпус 1, рабочие устанавливают беседки. Работы начались около недели назад. При этом шумный генератор включают днем, а не с утра.

«Ребенок не может уснуть из-за того, что рабочие как будто специально начинают шуметь именно с 13 до 15 часов. Потом весь день разбитые, ночью беспокойный сон. И подобная ситуация повторяется ежедневно», — отметила девушка.

Она написала обращение на имя заведующей детского сада через платформу «Решаем вместе» с просьбой повлиять на рабочих. Его зарегистрировали.

Отметим, в Рязанской области действует закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан», который устанавливает периоды, когда нельзя шуметь, и штрафы за нарушение. В частности, соблюдать тишину нужно с 22:00 до 7:00, а также с 13:00 до 15:00 ежедневно.