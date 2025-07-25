Рязанка пожаловалась на шум от стройработ в детсаду во время действия закона о тишине

Девушка отметила, что на территории дошкольного учреждения № 60 на улице Фирсова дом № 6, корпус 1, рабочие устанавливают беседки. Работы начались около недели назад. При этом шумный генератор включают днем, а не с утра. «Ребенок не может уснуть из-за того, что рабочие как будто специально начинают шуметь именно с 13 до 15 часов. Потом весь день разбитые, ночью беспокойный сон. И подобная ситуация повторяется ежедневно», — отметила девушка. Она написала обращение на имя заведующей детского сада через платформу «Решаем вместе» с просьбой повлиять на рабочих. Его зарегистрировали.