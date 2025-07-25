Рязанец сбил 12-летнюю девочку на Первомайском проспекте

Авария произошла в пятницу, 25 июля, около дома № 39/2. По предварительной информации, 61-летний местный житель за рулем «Рено Логан» наехал на школьницу, которая пересекала проезжею часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия несовершеннолетняя получила травмы, ее госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.