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Рязанцы спасли утку, застрявшую в грязи на Черезовских прудах
На Черезовских прудах рязанцы проявили неравнодушие и спасли утку, которая несколько дней провела в грязи без еды. Об этом сообщили в телеграм-канале «Подслушано в Рязани». Птица сидела на одном месте, и прохожие заметили её лишь после того, как она оказалась в критической ситуации. Свидетели происшествия рассказали, что пруд больше напоминал свалку: грязь и мусор затрудняли жизнь местной фауны. Неравнодушные жители решили помочь утке. Они нашли доски и палки, чтобы вытащить её из застоявшейся воды.

На Черезовских прудах рязанцы проявили неравнодушие и спасли утку, которая несколько дней провела в грязи без еды. Об этом сообщили в телеграм-канале «Подслушано в Рязани».

Птица сидела на одном месте, и прохожие заметили её лишь после того, как она оказалась в критической ситуации.

Свидетели происшествия рассказали, что пруд больше напоминал свалку: грязь и мусор затрудняли жизнь местной фауны. Неравнодушные жители решили помочь утке. Они нашли доски и палки, чтобы вытащить её из застоявшейся воды. После того как утка была перенесена на чистый участок, прохожие купили ей еду, и птица, наконец, смогла поесть и немного прийти в себя.

Состояние прудов вызывает серьезные опасения: из-за загрязнения и отсутствия должного ухода здесь могут погибать не только утки, но и другие обитатели водоема. Местные жители надеются на улучшение ситуации и призывают к более внимательному отношению к природе.

Фото: Подслушано в Рязани