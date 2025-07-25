Рязанцы сообщили о невозможности уехать из Олимпийского городка

По данным местных жителей, маршрутки № 62 и 46 на остановке не сажают пассажиром и уезжают. «Они не уезжают на ТО или на заправку. Пропускают остановку и едут снова по маршруту», — написал автор.