Рязанцы сообщили о невозможности уехать из Олимпийского городка
По данным местных жителей, маршрутки № 62 и 46 на остановке не сажают пассажиром и уезжают. «Они не уезжают на ТО или на заправку. Пропускают остановку и едут снова по маршруту», — написал автор.
Рязанцы сообщили о невозможности уехать из Олимпийского городка. Об этом пост появился в Telegram-канале «Топор Рязань».
По данным местных жителей, маршрутки № 62 и 46 на остановке не сажают пассажиром и уезжают.
«Они не уезжают на ТО или на заправку. Пропускают остановку и едут снова по маршруту», — написал автор.