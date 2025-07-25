Рязанцы рассказали, одобряют ли они курортные романы

41% жителей уверены, что муж и жена должны отдыхать только вместе, еще 49% предпочитают совместный отдых, но допускают редкие раздельные поездки. 7% опрошенных выступают за преимущественно раздельный отдых, не отрицая редкие совместные путешествия. И только 3% уверены, что супругам полезно отдыхать исключительно порознь. Одним из возможных последствий раздельного отпуска может стать курортный роман. К таким отношениям положительно относятся 16% горожан, в то время как 48% осуждают их.